Rusia advierte a ucranianos de bombardeos en Kiev; “abandonen sus hogares”, dice

Rusia advirtió hoy a los ciudadanos que viven cerca de los nudos de retransmisión para que abandonaran sus hogares y bombardeó inmediatamente la torre de televisión en Kiev, indicó el Ministerio de Defensa.

Rusia advirtió hoy a los ciudadanos de Kiev de nuevos bombardeos sobre la ciudad y pidió que abandonen sus hogares, según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso.

Inmediatamente después Rusia bombardeó la torre de televisión en Kiev, indicó el Ministerio de Defensa citado por la agencia Interfax, y ha dejado de emitir algunos canales, como ha podido comprobar Efe.

Desde Kiev, el asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, Antón Gerashchenko, informó de que las fuerzas rusas atacaron la torre de televisión de Kiev.

#Ukraine: the TV tower of #Kyiv was hit moments ago, probably the kind of escalation Russian MoD #Shoygu meant earlier today when he said they would escalate strikes on communication targets. pic.twitter.com/vaU8x88T3N