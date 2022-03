Rusia derriba torre de televisión en Kiev; reportan 5 muertos (VIDEO)

Cinco personas han muerto y otras cinco han resultado heridas en el bombardeo ruso de esta tarde contra la torre de televisión de Kiev, informó el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano en su página de Facebook.

Un ataque ruso hizo blanco este martes en la torre de televisión de Kiev, provocando la interrupción de la transmisión de los canales de TV, anunció el ministerio del ministerio ucraniano del Interior.

El ataque, en el sexto día de la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas, "tocó" equipos de la torre, indicó el ministerio.



"Los canales no van a funcionar durante un cierto tiempo", precisó.

⚡️The moment of the Russian attack on a TV tower in Kyiv, captured by a witness.



Video: https://t.co/NMbJkyj9jW pic.twitter.com/GeYDSD91dw