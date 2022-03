“Rusia quiere reducir a cenizas a Mariúpól”, dicen autoridades ucranianas

Más de 200,000 personas están atrapadas en Mariúpol, descrita por quienes consiguieron salir de allí como "un infierno helado lleno de cadáveres y edificios destruidos", según un informe de Human Rights Watch.

Dos "bombas superpotentes" cayeron en la ciudad, indicaron las autoridades locales, sin aportar ningún balance inmediato.

Para la evacuación se diseñaron tres trayectos entre esta ciudad y Zaporiyia, a más de 200 km al noroeste.

Mariúpol, a orillas del mar de Azov, ha sido bombardeada sin tregua y más de 2,000 personas han muerto desde el inicio de la invasión rusa.

Rusia le había dado a Mariúpol hasta las 05H00 del lunes para rendirse, pero Kiev rechazó el ultimátum y dijo que la resistencia en la ciudad había fortalecido la defensa de toda Ucrania.

RT isn't hiding the wanton destruction of Mariupol, but celebrating it: "Russian units continue to cleanse the city from nationalists who are hiding in homes & apartment blocks" https://t.co/fKts73MIm2 pic.twitter.com/pr6h5huUsw