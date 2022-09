Rusos huyen tras anuncio de Putin sobre reservistas

Muchos rusos se están apresurando a reservar vuelos fuera del país —solamente de ida— luego de que el presidente Vladimir Putin anunció una movilización parcial de reservistas para enviarlos a luchar en Ucrania.

Los vuelos se llenaron en poco tiempo y los precios de los pasajes se dispararon, en medio de temores de que Rusia cerrará sus fronteras o anunciará una movilización más amplia en la que todos los hombres en edad de luchar serán enviados al frente.

Los pasajes a Belgrado de Air Serbia —la única aerolínea europea aparte de Turkish Airlines que mantiene vuelos a Rusia pese al embargo de la Unión Europea— se agotaron para los próximos días. Los pasajes a Estambul y Dubái se dispararon, hasta llegar a los 9.200 euros (9.119 dólares).

El decreto de Putin estipula que el Ministerio de Defensa determinará la cantidad de gente a reclutar. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, anunció en una entrevista televisada que en una fase inicial serán llamados 300.000 reservistas con experiencia de combate o servicio militar.

Ha surgido un éxodo desde Rusia desde que Putin lanzó su invasión de Ucrania en febrero. En el discurso en el que anunció la movilización, Putin emitió además una velada amenaza de guerra nuclear.

#Breaking: just in - The traffic jam at the border with #Russia/#Finland has pilled up to 35KM and is rising by the hour, it is the only border who is still open for Russian civilians with shengen visas, after #Putin announced he will send 300.000 new troops to #Ukraine. pic.twitter.com/EOJ1346qDO