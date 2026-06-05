El presidente de la Comisión de Bellas Artes a cargo del nuevo salón de baile de la Casa Blanca de Donald Trump dijo el viernes que se ha inspirado en la arquitectura de San Petersburgo, al dirigirse a Vladimir Putin en un foro económico en la ciudad natal del presidente ruso.

Trump está construyendo un salón de baile en la Casa Blanca, un proyecto de 400 millones de dólares, como parte de su legado físico en la capital estadounidense durante su segundo mandato.

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🇺🇸 | "Todo esto fue pagado por mí mismo."



El presidente Trump muestra el sitio de construcción del histórico salón de baile de la Casa Blanca, enfatizando que el proyecto está siendo financiado como un regalo — no por los contribuyentes.



"Esto es un regalo a los Estados Unidos… pic.twitter.com/RvkdmgGS5l — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 19, 2026

Rodney Mims Cook Jr., a quien se le ha encomendado dirigir el proyecto del salón de baile, fue enviado esta semana al Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), una conferencia emblemática que en su día fue apodada el "Davos ruso".

Cook dijo que llevaba 30 años visitando la antigua capital imperial.

Se le preguntó si su famosa arquitectura -grandes palacios barrocos con fachadas a orillas del río y vastos e intrincados museos y galerías- servía de modelo para el diseño del salón de baile de Trump.

"A lo largo de mi vida, los salones de baile de San Petersburgo ya me han servido de inspiración y he trabajado mucho en sus catedrales y palacios. Así que la respuesta es sí", contestó.

Cook también aprovechó la ocasión para transmitir los saludos del presidente estadounidense a Putin, después de que este ofreciera un discurso en el que prometió seguir con su ofensiva contra Ucrania hasta que se cumplan los objetivos bélicos de Rusia.