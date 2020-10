Sangrienta decoración de Halloween atrae a policías a casa de Texas

La sangrienta y ultra realista decoración de Halloween de una casa en Dallas, Texas, provocó que los habitantes del vecindario llamaran hasta a la Policía por temer que se había cometido un crimen.

Steven Novak decidió enfocar su talento en una impresionante decoración para su hogar en East Dallas, para la temporada de Noche de Brujas. Sin embargo, en lugar de usar las tradicionales calabazas o calacas, el artista visual optó por utilizar cuerpos falsos y mucha pintura roja.

En el porche, el jardín y el techo de la casa de un piso, Novak colocó varios muñecos bañados en sangre falsa, con cuchillos clavados y algunos desmembrados.

En algunas zonas del jardín también dejó bultos envueltos en bolsas negras de basura para simular que se trataban de cadáveres.

El artista "bañó" la entrada a la casa de Dallas, Texas, y el camino que lleva a la calle con pintura roja especial que parece ser el charco de sangre de una verdadera masacre de Halloween.

Al interior de la vivienda, el artista colocó un proyector en la sala en el que se muestra la grabación de un grupo de zombies que simulan tratar de salir por la ventana.

Las imágenes son tan realistas que incluso la red social Facebook ocultó algunas en la página de Steven Novak.

Entre el contenido que ha compartido el artista en su cuenta se encuentra una fotografía que tomó su cámara de seguridad al momento en el oficiales de la Policía de Dallas acudieron hasta su puerta por el reporte de un crimen en su hogar.

“Los niños del vecindario lo aman. Es perfecto para Halloween”, dijo Novak en entrevista con el canal CBS, sin embargo, sospecha que su vecina de la casa de enfrente fue quien reportó su decoración ante la Policía.

Now THAT is how you do Halloween right. This guy got the cops called on him several times in Dallas.



Photos: Steven Novak. pic.twitter.com/3sIahgwwaM