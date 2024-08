El Gobierno de la Ciudad de México y el Estado de México anunciaron la prueba del Sistema de Alertamiento en teléfonos celulares como parte de las medidas de protección en caso de sismo, sin embargo, en redes sociales se reportó la falla masiva de la nueva herramienta por Cellbroadcast

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) programó la prueba para el 19 de agosto de 2024 a las 11:00 am y a pesar de los rumores, no sería una alerta sonora, sino un mensaje de texto que llegaría a los celulares sin necesidad de estar conectados a internet, pero no funcionó como se tenía planeado.

Todo México: "Va a llegar un sistema de alertamiendo en el cel, vamos a estar atentos"

El sistema de alertamiento:

#AlertaSísmica pic.twitter.com/R6ciFs3ttY — dkramello (@dKramello) August 19, 2024

A través de X (antes Twitter), usuarios detallaron que estuvieron atentos para conocer el funcionamiento de la nueva medida de protección, sin embargo, “nunca llegó el mensaje” e incluso detallaron que esperaron más tiempo “por si llegaba después”, lo que desató una ola de memes.

Algunos internautas culparon al supuesto becario porque “se le olvidó” mandar el aviso, sin embargo, otras personas confundieron los datos y pensaron que en realidad sonarían los altavoces de las vialidades como en simulacros anteriores.

Al momento, las autoridades capitalinas no han informado sobre la causa del error en el Sistema de Alertamiento, pero en redes sociales se volvió tendencia el hashtag #alertasísmica porque usuarios comparten bromas sobre el mecanismo de seguridad “fallido”.

¿Cómo funciona el Sistema de Alertamiento para celulares?

El informe inicial detalló que el Sistema de Alertamiento es una nueva herramienta que las autoridades buscan implementar para alertar a los mexicanos en casos de sismo y la prueba del 19 de agosto serviría para verificar que se cuenten con las herramientas en caso de una emergencia real.

“La Coordinación Nacional de Protección Civil ha informado que, este lunes 19 de agosto de 2024, a las 11:00 horas, realizará pruebas cerradas con el objetivo de revisar la conectividad del sistema de mensajes a través de telefonía celular en caso de Sismo, en un entorno controlado”, detallaron.

El Sistema de Alertamiento para celulares cuenta con detalles que lo hacen diferente a los altavoces comunes:

No es una alerta sonora, sólo llegará un mensaje con el aviso.

El mensaje llegará a los teléfonos celulares previo al sismo.

No se necesita conexión a internet para recibir el mensaje.

No se necesita instalar alguna aplicación adicional.

Es gratis para todos.

#AlertaSísmica Y luego ???. Estamos esperando el mensaje pic.twitter.com/PTc0czrm4L — Paloma Valerio (@PalomaValerio14) August 19, 2024

Yo después de las 11 am, viendo que nunca sonó la #AlertaSísmica pic.twitter.com/ilpWqbX6v2 — A L e 𝕏 (@l0rdAlexX) August 19, 2024