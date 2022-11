Sergio “Kun” Agüero defiende a Messi tras amenazas de Canelo Álvarez

En una esquina, Saúl “Canelo” Álvarez. En la otra, Lionel Messi.

El crack argentino podría haberse metido en un lío con la persona equivocada después de mover la camiseta de la selección de México con el pie durante la celebración de la victoria en su duelo mundialista el sábado.

El boxeador mexicano dijo en Twitter que Messi estaba “limpiando el piso" con la camiseta mexicana y que fue una actitud irrespetuosa de la estrella argentina hacia los mexicanos.

si no vas a ver el video ni hablas canelo… también soy mexicano pero no mames no es difícil a buscar y ver el video pic.twitter.com/v9MWCbICwx