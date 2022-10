Seúl vive escenas de terror tras estampida en Halloween; suman 151 muertos

Personas disfrazadas para fiestas de Halloween que huían en pánico, intentos desesperados por brindar primeros auxilios en las aceras, cuerpos tendidos bajo mortajas improvisadas: una celebración en el distrito Itaewon de Seúl se transformó en tragedia.

Casi 150 personas murieron en una estampida cuya causa no ha sido explicada, en este distrito popular y cosmopolita de la capital surcoreana, cerca de una antigua base militar estadounidenses y conocido por sus bares y discotecas.

Decenas de miles de personas, en su mayoría jóvenes con disfraces elaborados de Halloween, llegaron al distrito la noche del sábado para la primera fiesta de Halloween desde el levantamiento de la mayoría de las restricciones por el covid-19.

Officials in Seoul said that at least 120 people were dead and 100 others were injured after a stampede in the South Korean capital's popular Itaewon district, where crowds had gathered to celebrate Halloween. https://t.co/auJuczo3Ll pic.twitter.com/7FXmfW8qab