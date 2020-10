Shakira denuncia la "crueldad" de leyes de inmigración de Estados Unidos

La cantante Shakira denunció este viernes en una contundente carta publicada en la revista Time la "crueldad inimaginable" de las políticas de inmigración de EE.UU. con las que en los últimos años se han separado a más de 2.500 familias en las fronteras y que han llevado a que, en la actualidad, 545 niños sigan sin haberse reunido con sus padres.

La responsable de "Ciega, Sordomuda" hizo referencia así a los 545 niños que, según admitió la semana pasada un tribunal federal estadounidense, no han podido ser reunificados con sus padres tras ser separados a la fuerza por las autoridades del país entre 2017 y 2018 por ser indocumentados.

Recordó, además, que EE.UU. es un país construido con los esfuerzos de los inmigrantes, y que dice ser gran defensor de los valores familiares, por lo que se preguntó entonces cómo pueden tener "políticas de inmigración de una crueldad inimaginable".

The decisions of the US affect us all, especially when children's lives are at stake. The parents of 545 children are still missing, and the silence is deafening. @TIME https://t.co/lLXhnM5lGI