La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó este miércoles la aparente contradicción del Gobierno de Estados Unidos al "negociar" con el presunto narcotraficante mexicano Ovidio Guzmán para permitir la entrada de su familia a Estados Unidos cuando ese país rechaza conversaciones con terroristas y ha designado a ciertos carteles mexicanos como tales.

La mandataria mexicana señaló en su conferencia de prensa diaria que, en primer lugar, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, debe informar por qué permitió la entrada a ese país de 17 familiares de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa, preso en Estados Unidos.

"Si hay una política de ellos (EU) de no negociar con terroristas, ellos, en una decisión de ellos, deciden nombrar a algunas organizaciones de la delincuencia organizada como terroristas. Entonces, pues que informen si hay un acuerdo, si no hay un acuerdo", apuntó Sheinbaum.

La presidenta resaltó que principalmente ese gobierno debe "explicarle al pueblo de Estados Unidos cómo es que, si están llegando a un acuerdo, cómo es que lo hacen".

"Y a México, obviamente. Primero, son mexicanos, y segundo, uno de sus familiares fue enviado con extradición", agregó.

Sheinbaum se refirió así a la "negociación" entre dicho narcotraficante con Estados Unidos, confirmada el martes por el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, quien señaló que 17 integrantes de la familia de Guzmán, entre ellos su madre, se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses el pasado 9 de mayo en la frontera de Tijuana.

"El tema aquí es qué información hay y cómo explican esto. Entonces, tienen que informar", insistió Sheinbaum.

Además, la mandataria resaltó la relevancia de la reciente reforma constitucional para garantizar la soberanía de México, ante las presiones de EU para intervenir en México con el "pretexto" de que los cárteles de la droga son terroristas.

"Lo importante aquí, y eso es para el pueblo de México, es que no se use como pretexto la definición de un grupo de la delincuencia organizada como terrorista para intervenir de alguna forma en México. Eso no", remarcó.

Por ello, insistió en la importancia de que no se use el tema de la delincuencia organizada como "argumento", cuando existen reglas claras en la relación bilateral, destacando el "respeto a la soberanía" y la coordinación.

El lunes, medios mexicanos reportaron la entrega a autoridades de EU de 17 familiares de Ovidio Guzmán, -conocido como ‘el Ratón’, ligado a la fracción de ‘Los Chapitos’ del Cártel Sinaloa y preso en Chicago-, incluyendo a su madre Griselda López Pérez, quien también es señalada por narcotráfico.

Este hecho se suma a la extradición de Ovidio Guzmán en septiembre de 2023 y la entrega de su hermano Joaquín Guzmán López en julio de 2024, quienes enfrentan cargos por tráfico de drogas y negocian acuerdos de culpabilidad.