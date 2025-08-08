La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este viernes una invasión de Estados Unidos a territorio mexicano, tras un reporte periodístico según el cual Donald Trump ordenó utilizar al ejército de ese país contra los cárteles de la droga.

El diario The New York Times reportó este viernes que Trump firmó en secreto una orden que autoriza al Departamento de Defensa a emplear fuerza militar contra cárteles latinoamericanos que su administración denominó organizaciones terroristas.