Si resulta que ésta fue la última Navidad con los abuelos, tal vez algo hicimos mal: Merkel

La canciller alemana, Angela Merkel, se despojó de su habitual sangre fría ante el Parlamento (Bundestag) y pasó de las cifras de muertos por la pandemia a aludir al destino del abuelo, como víctima fatal de los contactos navideños.

Ello implicará mantener cerrada la gastronomía, el ocio nocturno, la totalidad de la vida cultural y las actividades deportivas en espacios cerrados. "Es duro", admitió. "Pero 590 muertos en un día no es una cifra aceptable", sentenció.

"I really am sorry, from the bottom of my heart. But if the price we pay is 590 deaths a day then this in unacceptable."



German Chancellor Angela Merkel begs Germans to follow coronavirus restrictions in an unusually emotional appeal ahead of Christmas. pic.twitter.com/dNRge9cvdJ