Una mujer en Los Ángeles, en California, protagonizó un acto racista contra un policía que le pidió que se detuviera mientras circulaba por una vialidad del condado por no cumplir las normas de tránsito.

La cámara corporal del agente del Departamento de Policía de Los Ángeles filmó todo el encuentro entre la automovilista. La mujer de inmediato afirma que el oficial es un asesino y luego aseguró que manejaba por debajo del límite de velocidad.

La conductora filmó el encuentro con el policía, quien le señaló que la había detenido porque estaba usando el celular mientras manejaba. "Empecé a grabarte porque me asustas", expresó la mujer.

Al mostrarle una fotografía de su licencia de conducir, la automovilista le señala: "Soy perfectamente legal y soy maestra. Tú eres un asesino". Además, lo acusa de tratar de matarla a ella y a su hijo, aunque el oficial sólo está levantando una multa por usar el celular mientras manejaba.

Como parte del protocolo, al agente le pregunta si el automóvil que conduce le pertenece. "¿Estás tratando de decir que me robé mi propio carro porque estás celoso?", respondió la mujer, en el video.

Cuando el supervisor del oficial llegó a la escena le solicitó a la conductora que cediera y firmara la multa por usar el teléfono mientras manejaba. Luego de entregarle el documento firmado, la mujer le gritó "Siempre vas a ser mexicano, nunca vas a ser blanco, que es lo que realmente quieres".

