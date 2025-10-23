El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó este jueves que su canal de YouTube continúe "censurado" y llamó "imbéciles" a la "gente" de esta plataforma: "Sigan con su censura, imbéciles".

"Nuestro corazón, nuestra mente, les llega al pueblo sin necesidad de ustedes. Imbéciles les dije a la gente de YouTub e, imbéciles se quedaron. Stupid, stupid, stupid, YouTub e (estúpido YouTube)", manifestó Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El líder chavista aseguró que no le importa que su canal no esté en YouTube y que, ante esto, se abren puertas con "esfuerzo propio" porque, subrayó, no depende de esta plataforma "para nada".

" Les llegará el fin a ustedes también . Porque el que se mete con Venezuela se seca. Se secarán, señores y señoras dueñas de YouTube del imperialismo", añadió Maduro en un acto de juramentación de la comisión promotora para la constituyente obrera.

En septiembre pasado, cuando trascendió el cierre del canal de Maduro, EFE pudo constatar en una búsqueda que YouTube sacó del aire el canal del mandatario, que contaba con más de 233,000 suscriptores.

Ese hecho se conoció en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue naval estadounidense en el Caribe, bajo el argumento, según la Casa Blanca, de combatir el narcotráfico, pero que Maduro ha denunciado como un intento de "cambio de régimen" en su país.

En agosto de 2024, Maduro ordenó suspender en su país, durante diez días, la red X, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk. Desde entonces, X se mantiene bloqueada para los usuarios venezolanos.

Esa medida tuvo lugar cuando el país atravesaba una crisis tras las presidenciales de julio del año pasado en Venezuela, en las que el ente electoral -controlado por rectores afines al chavismo- proclamó la victoria de Maduro, mientras la oposición denunció "fraude" y reclamó el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España.

También en agosto de 2024, Maduro acusó "a los dueños" de la red social TikTok -propiedad del chino Zhang Yiming- de promover una guerra civil en el país, y reprochó que la plataforma haya suspendido su posibilidad de hacer transmisiones en directo, luego, según dijo, de haber mostrado una exposición del fiscal general, Tarek William Saab, sobre la violencia desatada en el contexto de las protestas electorales, que dejó 28 fallecidos y más de 2.400 personas detenidas, según cifras oficiales.

En diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela impuso una multa equivalente a diez millones de dólares estadounidenses a TikTok, tras señalarla de "negligencia" por no haber implementado medidas para evitar la difusión de retos virales, que, según autoridades del país suramericano, causaron la muerte de tres personas e intoxicaciones masivas en varias escuelas locales. EFE