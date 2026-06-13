Un sismo hoy sorprendió a miles de habitantes de la Ciudad de México durante la tarde de este sábado, luego de que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportara un movimiento telúrico de magnitud preliminar 5.2 con epicentro en Guerrero.

Aunque el temblor fue percibido en distintas zonas de la capital, la Alerta Sísmica no se activó, situación que generó dudas y reacciones entre los ciudadanos.

¿De cuánto fue el sismo de hoy en México?

De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5.2 y tuvo su epicentro en San Marcos, Guerrero.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 25 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO 13/06/26 12:20:45 Lat 16.75 Lon -99.62 Pf 10 km pic.twitter.com/TcmtRRlbDc — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 13, 2026

"SISMO Magnitud 5.2 Loc 25 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO 13/06/26 12:20:45 Lat 16.75 Lon -99.62 Pf 10 km", escribieron.

¿Dónde se sintió el sismo de hoy?

Usuarios de redes sociales reportaron haber percibido el movimiento en diversas alcaldías de la CDMX, así como en algunos municipios del Estado de México.

¿Por qué no sonó la Alerta Sísmica en CDMX?

El sistema de Alerta Sísmica se activa únicamente cuando los sensores detectan que un movimiento puede generar niveles de intensidad que representen riesgo significativo para determinadas zonas.

Cuando un sismo no alcanza los parámetros establecidos para activar el sistema o se estima que sus efectos serán menores, las alertas pueden no emitirse.

¿Qué hacer durante un sismo?

Las autoridades de Protección Civil recomiendan:

Mantener la calma

Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer

Identificar zonas de menor riesgo

No utilizar elevadores

Seguir las indicaciones de las autoridades

Revisar posibles daños estructurales después del movimiento.

¿Hubo daños por el sismo en Guerrero?

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las autoridades no habían reportado daños mayores ni personas lesionadas relacionadas con el movimiento telúrico.

Sin embargo, continúan las revisiones en distintas zonas para descartar afectaciones.