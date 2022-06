"Stranger Things" bate récords de estreno en Netlix

La cuarta temporada de "Stranger Things" fue reproducida durante 287 millones de horas en su fin de semana de estreno, el pasado 23 de mayo, un dato que Netflix comunicó este martes como el mejor debut en la historia de su plataforma.

La esperada nueva tanda de episodios del formato de ciencia-ficción batió un récord mundial que hasta ahora ostentaba la española "Money Heist", que con el estreno de su quinta temporada en 2021 sumó 201 millones de horas reproducidas en su primer fin de semana.

En el tercer peldaño de los mejores estrenos en la historia de Netflix se sitúa la segunda temporada de "Bridgerton", con 193 horas reproducidas en marzo de este año.

Stranger Things 4 has been running up that hill since Friday, becoming the biggest premiere weekend ever for an English language TV show on Netflix with 286.79 million hours viewed globally!



It also skyrocketed to the 001 spot in 83 countries — another premiere weekend record! pic.twitter.com/2mRiT5XQLT