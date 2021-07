Suben a 92 los muertos por incendio en hospital para covid-19 en sur de Irak

El número de muertos por el incendio de un hospital dedicado al tratamiento de pacientes aislados de covid-19 en la ciudad de Nasiriya, en el sur de Irak, aumentó a 92, según fuentes oficiales.

El Departamento de Salud de Di Qar, provincia en la que se encuentra Nasiriya, anunció que "el número de muertos por el incendio en el Hospital Iman Husein ha aumentado a 92", según informó la agencia de noticias estatal iraquí, INA.

Las primeras pesquisas indican que el incendio se produjo por la explosión de una bombona de oxígeno en el centro de salud destinado a aislar a los pacientes infectados por el coronavirus y perecieron por asfixia y otras causas, según la televisión estatal Al Iraquiya.

Asimismo, los medios locales informaron que la deflagración de ayer se produjo a raíz de un cortocircuito en las instalaciones, que carecen de sistemas de prevención de incendios como detectores de humo.

El presidente iraquí, Barham Saleh, afirmó en su cuenta de Twitter que "el desastre del hospital Al Husein en la provincia de Di Qar y previamente, en el hospital Ibn al Jatib, en Bagdad, es resultado de la corrupción y la mala gestión que subestima la vida de los iraquíes e impide el desempeño de las instituciones".

Saleh hizo referencia también a la tragedia que ocurrió el pasado abril en el hospital de Al Jatib, en el sureste de la capital Bagdad, cuando también explotaron bombonas de oxígeno destinadas a los enfermos de covid-19, provocando un gran incendio que causó la muerte de 82 personas y heridas a más de un centenar.

Por su parte, el primer ministro iraquí, Mustafa al Kazemi, dijo que la tragedia muestra un "defecto estructural" en el sistema administrativo del país, puesto que "no se realiza un seguimiento ni una diagnosis de los errores, mientras que los ciudadanos se convierten en víctimas", según un comunicado de su oficina.

