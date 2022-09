Suman 46 muertos tras sismo de 6.6 grados en suroeste de China

Al menos 46 personas murieron, varias carreteras quedaron bloqueadas y múltiples viviendas fueron "gravemente dañadas" tras el sismo de magnitud 6.6 que sacudió este lunes el suroeste de China.

El temblor se registró a las 12H52 (04H52 GMT) en la región montañosa de Sichuan, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se situó a 39 km del cantón de Luding, informó la televisión publica china CCTV, en una zona no muy densamente poblada.

WATCH: A magnitude 6.8 #earthquake struck China's #Sichuan province on Monday, killing more than 30 people and shaking the provincial capital of #Chengdu and more distant provinces. pic.twitter.com/fGGuR5V3VS