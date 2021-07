Suman 486 muertes repentinas durante ola de calor en Canadá

Millones de personas continúan el jueves bajo alertas de calor en el oeste de Canadá y el noroeste de Estados Unidos, donde los termómetros marcan máximos históricos y la policía ha reportado decenas de muertes probablemente relacionadas con las infernales temperaturas.



La directora forense de la provincia de Columbia Británica, en la costa del Pacífico de Canadá, Lisa Lapointe, infomó en un comunicado de que en los últimos cinco días el número de muertes repentinas se ha disparado a 486, el triple de lo que es normal en estas fechas.

El estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, registró al menos 16 muertes relacionadas con la ola de calor, incluidas dos personas que murieron de hipertermia, dijeron funcionarios de salud locales.

Las altas temperaturas en el valle, las montañas y las áreas desérticas de California dispararon los temores de incendios forestales en medio de condiciones meteorológicas secas y ventosas, con tormentas eléctricas que podrían provocar fuegos en varias zonas del oeste de Estados Unidos.

El presidente Joe Biden dijo en una reunión virtual con gobernadores de varios estados occidentales que la amenaza de incendios forestales en esa región era este año "más grande que nunca".

Biden recordó que los incendios forestales del año pasado arrasaron más de 4 millones de hectáreas en todo el país, una cifra récord, y causaron "cielos anaranjados que parecían el fin de los días", pero advirtió que este año "podría ser aún más difícil".

Algunos funcionarios federales dicen que la temporada de incendios ya está superando en gravedad la del año pasado, la peor registrada en California, producto de una dura sequía.

Unos 9.000 bomberos fueron desplegados para combatir incendios en una docena de estados de Estados Unidos, con especial atención en el Lava Fire , que se ha devorado ya más de 7.000 hectáreas en el norte de California.

Los 250 habitantes de la localidad de Lytton, a unos 250 kilómetros al este de Vancouver, en la provincia canadiense de Columbia Británica, fueron obligados a evacuar sus viviendas después de que los incendios forestales se extendieran rápidamente el miércoles y amenazaran con alcanzarlas.

Las imágenes mostraban las colinas que dominan Lytton envueltas en fuego, cercando la localidad, mientras los lugareños se apresuraban a ponerse a salvo de la gran nube de humo.

Los residentes de otras 241 viviendas de la zona recibieron también órdenes de evacuación de las autoridades regionales.

Lytton batió un récord canadiense de alta temperatura por tercer día consecutivo el martes, alcanzando los 49,5 grados Celsius, según el servicio meteorológico, Environment Canada.

Environment Canada dijo que la ola de calor se atenuaría en Lytton a partir del miércoles, pero que las temperaturas inusualmente altas persistirán durante el resto de la semana.

El cambio climático está volviendo frecuentes las temperaturas récord. A nivel mundial, la década hasta 2019 fue la más calurosa registrada, y los cinco años más calurosos han coincidido con el último lustro.

Did the fires make it to Lytton? Legit ready to pack and leave rn. Scary #LyttonBC @weathernetwork pic.twitter.com/xFqlkNV6wV