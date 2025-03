Fabián Cháirez, autor de la polémica exposición ‘La Venida del Señor’ que se presentó en la Academia de San Carlos, lanzó un comunicado en redes sociales para denunciar la censura de su trabajo creativo.

En fechas recientes, el colectivo conocido como Abogados Cristianos México interpuso una denuncia contra el proyecto, ya que además de considerarlo como blasfemo, aseguró que afectó el honor de la comunidad religiosa.

A pesar de que comenzó como un movimiento virtual, la acusación concluyó con una orden judicial del juzgado sexto de distrito en materia administrativa a cargo del licenciado Francisco Rebolledo, quien ordenó la suspensión provisional de la muestra artística.

“Te CONFIRMAMOS que debido a la orden emitida por un Juez Federal, derivado de los amparos que interpusimos, la exposición conocida como “La Venida del Señor”, ya FUE SUSPENDIDA”, informaron.

De acuerdo con la organización, una de las razones principales para tomar la medida contra la exposición del artista originario de Chiapas, México, fue que "pisoteó la fe" de miles de creyentes con la representación sexual de los símbolos religiosos.

Fabián Cháirez acusa censura tras suspensión de ‘La Venida del Señor’

El artista Fabián Cháirez, conocido por crear muestras que cuestionan las masculinidades hegemónicas y que generan controversia por la representación sensual de diferentes símbolos, denunció en redes sociales la censura de sus obras.

De acuerdo con el licenciado en Artes Visuales, la suspensión de ‘La Venida del Señor’ no solo atenta con las obras de su autoría, sino con la libertad de expresión que existe en la industria.

“La censura impuesta a mi trabajo es un acto de intolerancia que niega la posibilidad de debatir y de encontrar nuevas formas de interpretar nuestra relación con lo divino. No se puede permitir que el miedo o el dogma dicten los límites del arte”, señaló.

Además, estableció que la decisión del juez no le fue notificada a pesar de ser el autor de la exposición que se realizó en uno de los recintos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por lo tanto no pudo acudir al juicio de amparo para defender su proyecto.

“Dicha resolución en ningún momento me fue notificada de manera personal, ni se me ha extendido una copia del documento al momento de compartir esta comunidad, dejándome en total estado de indefensión al no ser llamado en este proceso judicial como tercero interesado”, agregó.

En la entrada de la Academia de San Carlos, lugar donde se expusieron las obras de Cháirez, se colocó un comunicado con fecha del 3 de marzo de 2025, donde se informó que fue suspendida la presentación.

Al momento, las autoridades de la Máxima Casa de Estudios no han lanzado ningún comunicado para respaldar al artista, por ello, se hizo un llamado hacia la comunidad cultural para defender la libertad de expresión.

“La venida del señor”

hasta el 07 de marzo, antigua academia de San Carlos.

Lunes a viernes 10:00 a 18:00 hrs pic.twitter.com/VhM9azFtJF — Fabián Cháirez (@Fabianchairez13) February 11, 2025