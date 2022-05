Suspenden a maestra en EU por poner foto de Obama como ejemplo de primate

Una maestra fue suspendida en una escuela de Michigan, en Estados Unidos, luego de colocar la imagen del expresidente Barack Obama junto a las fotos de animales para dar “ejemplos de primates”.

La profesora labora en la Roeper School, una institución privada situada en la ciudad de Birmingham.

Sin embargo, se le ocurrió pedir una peculiar tarea. “Simios, monos y lémures: una introducción a los primates”, se lee en el título del ejercicio que dio a los estudiantes. En el primer ejercicio, la educadora colocó diferentes imágenes para pedir a los alumnos que seleccionaran a los animales que eran primates.

Además de colocar fotos de simios, monos, erizos y un pavo real, la profesora de Biología incluyó el rostro de Barack Obama, exmandatario del país.

Estudiantes y padres de familia criticaron la tarea de la maestra y pidieron a las autoridades de la institución una sanción pues afirmaron que había sido un acto racista.

La directora de la escuela de Michigan afirmó que comenzó a investigar los motivos por los que la profesora de Biología incluyó a Obama y advirtió que el acto podría tener un impacto negativo en los alumnos.

A private school in Birmingham, Michigan handed out a worksheet to students instructing them to to pick from a gallery of photos labeled apes, monkeys, and lemurs



Former President Barack Obama was listed on the sheet https://t.co/hfHgFPWXU5 pic.twitter.com/cg8DQKhQbK