“Talibanes no accederán a reservas del Banco Central afgano en EU”

Los talibanes no tendrán acceso a las reservas monetarias del Banco Central de Afganistán guardadas en cuentas en Estados Unidos, aseguró el lunes un funcionario de la administración estadounidense.

La gran mayoría de las reservas monetarias del Banco Central de Afganistán no se encuentran en el país, dijo también a la AFP una fuente familiarizada con el asunto, sin especificar sin embargo qué porcentaje se guarda en Estados Unidos.

Las reservas brutas del Banco Central de Afganistán ascendían a 9,400 millones de dólares a finales de abril, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Afganistán estaba en manos de los talibanes el lunes después de que las fuerzas gubernamentales colapsaran y el presidente Ashraf Ghani huyera al extranjero. Miles de personas intentaban desesperadamente, en medio de un caos total, huir del país desde el aeropuerto de Kabul.

La toma del poder de los talibanes se produjo después de que la OTAN retiró su misión de 9,500 efectivos en Afganistán tras la decisión de Biden de sacar sus tropas del país.

Washington también podría bloquear la ayuda a Afganistán de prestamistas multilaterales, como el FMI y el Banco Mundial, como ha hecho con otros países con gobiernos que no reconoce, como Venezuela.

En junio, el FMI liberó la última entrega de un préstamo de 370 millones de dólares a Afganistán aprobado en noviembre para ayudar a respaldar la economía ante la pandemia de covid-19.

Entonces, el Fondo dijo que el gobierno afgano había mantenido su programa económico por buen camino a pesar de que "la seguridad se ha deteriorado y la incertidumbre ha aumentado en tanto las conversaciones de paz entre el gobierno y los talibanes se estancaron, y las tropas estadounidenses y de la OTAN prevén retirarse para septiembre".

Insane. Don’t have any other words.



The Kabul Airport.



pic.twitter.com/ylraJsDyme