Tasa de muertes por Covid-19 en EU es impactante: OMS

La tasa de muertes por la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos es “impactante” y la “brutal realidad” es que los índices de contagios de la enfermedad son tan elevados que los abrazos en este periodo navideño no son recomendables, señaló el lunes el jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El doctor Michael Ryan dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) enfrentan un periodo difícil “al tiempo que Estados Unidos representa un tercio de todos los casos en el mundo en este momento, durante las últimas semanas”.

Maria Van Kerkhove, la epidemióloga al frente del programa de salud de la OMS para el COVID-19, afirmó que la mayoría de los contagios se dan entre personas que tienden a pasar mucho tiempo juntas, en lugares de trabajo o en sus hogares, pero en ocasiones resulta difícil “esclarecer” el tiempo exacto de contagios.

As #COVID19 continues to spread, we must remain vigilant. The changes we've had to make are hard, but these changes are even more important now.

The more steps you & your family can take to prevent the spread of COVID-19, the safer you will be. Learn more: https://t.co/kywxv5AiaT pic.twitter.com/AshOxC5EiG