Taylor Swift elimina la palabra "gorda" de un video tras recibir críticas

Taylor Swift eliminó una escena del video musical que acompaña a la canción "Anti-Hero", en la que aparecía subida en una báscula que mostraba la palabra "gorda", después de recibir críticas en internet que le reprochaban un uso negativo del término.

La escena, de apenas unos segundos, fue completamente borrada de la plataforma YouTube este viernes, después de que lo que hiciera Apple Music el jueves, aunque el equipo de la artista no se ha pronunciado sobre el cambio.

La propia Swift ha descrito la canción y el video como un escaparate de sus "pesadillas" y "pensamientos intrusivos", ya que habla del peso de la fama y de cómo en ocasiones ha llegado a sentirse una marca en lugar de una persona, dado su enorme éxito y la cantidad de personas que trabajan para ella.

Here’s the teaser trailer for the videos I’ve made for Midnights Thank you @amazonmusic for premiering this, the first video for Anti-Hero will be out tomorrow at 8am ET. And Midnights will be here SO SOON!!!https://t.co/jjqUNkpPke pic.twitter.com/xzmqXa5Cqy