La cantante Taylor Swift no llamó al voto vistiendo una camiseta del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en su gira por México, contrario a lo que afirman internautas que comparten una fotografía manipulada de un concierto anterior en Estados Unidos.

Perfiles de Facebook y X, antes Twitter, replican una imagen de la intérprete estadounidense portando una camiseta blanca en la que se lee la frase “Morena, la esperanza de México”, con letras rojas y negras.

La foto se difunde con afirmaciones como que “Taylor Swift expresó su apoyo a la 4T”, en referencia a la ‘Cuarta Transformación’, como se autodenomina el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Al finalizar el primer concierto de la gira #MexicoCityTSTheErasTour, la estrella internacional Taylor Swift hizo un llamado a los Swifties (comunidad de fans de la cantante) a votar por Morena en las próximas elecciones del 2024”, señala una publicación de X que acumula más de 100.000 reproducciones.

HECHOS: La foto viral está manipulada y en realidad corresponde a un concierto en California (EE. UU.) a finales de julio, tal como demuestra un análisis forense y varias búsquedas inversas en diferentes plataformas.

🎤 Taylor Swift no llamó al voto usando una camiseta del partido político Morena durante su gira en México.



❌ La imagen está manipulada y en realidad corresponde a un concierto en California (EE. UU.) a finales de julio.



👉 https://t.co/rP0e2mVwFh pic.twitter.com/z3uC4dj34Z — EFE Verifica (@EFEVerifica) September 6, 2023

ES UNA FOTO ANTIGUA

Una búsqueda inversa de imágenes en TinEye y Yandex arroja la misma fotografía en línea desde finales de julio, con una leyenda distinta en la camiseta: “A lot going on at the moment”, ("Muchas cosas pasando en este momento").

Al rastrear el origen de la imagen en Google, es posible encontrarla publicada en el catálogo de fotografías de Getty Images, sin ninguna referencia a México.

Según el pie de foto, fue tomada el 28 de julio de 2023 en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, durante la reciente gira “The Eras Tour” de Taylor Swift, por el fotógrafo Jeff Kravitz.

UN MONTAJE

Luego, un análisis forense de la imagen viral con la caja de herramientas de InVID WeVerify permite corroborar que se trata de un montaje.

En primer lugar, el programa detecta anomalías en los procesos de compresión de la imagen a través de distintos filtros.

De esta manera, se puede identificar una compresión diferente en la zona de la leyenda de la camiseta a la del resto de la foto, lo que indica que se eliminaron o añadieron elementos en esa área.

Lo mismo ocurre con los filtros de trazas, que analizan los rastros de la cámara en la imagen, los cuales también localizan inconsistencias en la camiseta.

Por último, los filtros "deep-learning", que utilizan métodos de inteligencia artificial para detectar modificaciones de las imágenes, identifican que la misma área fue manipulada.

NINGÚN LLAMADO AL VOTO

Por otro lado, una búsqueda en Google con las palabras clave “Taylor Swift Morena” no encuentra registros oficiales de que la cantante haya hecho algún pronunciamiento político en su gira por México.

Únicamente aparece en línea un artículo de sátira publicado el 25 de agosto, en el que se mencionan las supuestas afirmaciones de la cantante, muchas de ellas citadas por las publicaciones virales.

Sin embargo, al final del texto aparece la aclaración: "Recuerda que El Deforma es un sitio de entretenimiento, humor y sátira. El contenido en nuestras notas NO debe de ser tomado como una fuente real de información, aun cuando algunos elementos de la nota sean parte de la realidad".

No es la primera vez que una cantante extranjera es falsamente acusada de llamar al voto en México. EFE Verifica también desmintió que Rosalía pidiera votar por Morena en su concierto en mayo pasado en el Zócalo de Ciudad de México.

En resumen, Taylor Swift no usó una camiseta con el logo de Morena durante su gira por México, ni llamó a votar en las elecciones de 2024, la imagen está manipulada y en realidad corresponde a un concierto en California a finales de julio. EFE