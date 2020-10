Teatros de Broadway cierran al menos hasta finales de mayo de 2021

Los teatros de Broadway permanecerán cerrados al menos hasta finales de mayo de 2021, informó el viernes la asociación Broadway League, una nueva señal de que el entretenimiento en vivo de Estados Unidos pasará con el telón abajo durante la temporada 2020-21.

Es la tercera vez que la asociación teatral pospone la reapertura de los escenarios, mientras la pandemia de coronavirus recobra fuerza en Estados Unidos, incluida Nueva York.

"Nuestros miembros se comprometen a reabrir tan pronto como las condiciones lo permitan", dijo el viernes la presidenta de la Liga de Broadway, Charlotte St. Martin, en un comunicado.

Así, Broadway estaría cerrado por más de 14 meses, el periodo más largo de la historia del distrito de entretenimiento de Manhattan, uno de los motores económicos de Nueva York y una importante atracción turística.

Todos los teatros están paralizados desde el 12 de marzo.

Al momento del cese de las presentaciones, 31 espectáculos estaban en marcha en Broadway y otros ocho preparaban sus estrenos para la primavera boreal.

"Estamos trabajando incansablemente con múltiples socios para asegurar la sostenibilidad de la industria una vez que podamos volver a levantar el telón", añadió St. Martin.

Algunas producciones ya tiraron la toalla, principalmente el musical "The Snow Queen" (La Reina de las Nieves), pero también "Beetlejuice", así como las obras de teatro "Hangmen" y "Who's Afraid of Virginia Woolf?" (¿Quién le teme a Virginia Woolf?).

Según el canal local de noticias NY1, dos joyas de Broadway, los musicales "The Lion King" (El Rey León) y "The Phantom of the Opera" (El Fantasma de la Ópera), no se reanudarán hasta el otoño boreal de 2021.

Broadway, que antes de la pandemia generaba unos 33 millones de dólares de ingresos semanales, espera recibir asistencia financiera de emergencia por parte del gobierno federal, pero hasta ahora no ha sido favorecida por el Congreso de Estados Unidos.

El cierre de Broadway hasta mayo es un nuevo golpe para las artes escénicas en Estados Unidos, dos semanas después de la cancelación de la temporada de la Metropolitan Opera de Nueva York.

Las salas de conciertos y los teatros están paralizados en todo el país, que sigue registrando decenas de miles de nuevos casos de coronavirus diariamente.

