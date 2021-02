Ted Cruz viaja a Cancún en medio de crisis en Texas por tormenta invernal

El senador texano Ted Cruz ha viajado a México para pasar unas vacaciones familiares al tiempo que su estado sufre una dura tormenta invernal que dejó a muchos residentes sin electricidad ni agua potable.

El prominente legislador republicano viajó con su familia a Cancún en unas vacaciones planeadas con mucha anticipación y se esperaba que regresara de inmediato, de acuerdo con una fuente con conocimiento directo de la situación que compartió conversaciones privadas a condición de mantener el anonimato.

Los portavoces de la oficina de Cruz no han respondido de momento las peticiones de declaraciones del miércoles por la noche y el jueves.

La revelación expone a Cruz a críticas considerables en Texas y más allá cuando contempla la posibilidad de un segundo intento por obtener la candidatura republicada para la presidencia de Estados Unidos en 2024. El segundo periodo de Cruz en el Senado vence a principios de 2025.

BREAKING: Ted Cruz eats a Maruchan while waiting for his Cancún flight pic.twitter.com/XzLb3Zrd6W