Tesla en piloto automático se estrella contra patrulla en Washington

Un Tesla Model S en piloto automático se estrelló contra la patrulla de un agente del estado de Washington, informó la Oficina del Sheriff del condado de Snohomish.

A través de imágenes compartidas en redes sociales, las autoridades dijeron que ambos vehículos sufrieron serios daños por la colisión, en especial a la patrulla que se encontraba estacionada al costado de una carretera.

Según los reportes, un agente de la policía estaba atendiendo un incidente en el noreste de Seattle, Snohomish County, en el que otro vehículo había chocado con un poste de luz.

El agente estacionó la patrulla junto a la carretera con las luces de emergencia encendidas y salió del vehículo para hablar con los servicios de emergencia que se encontraban ya en el lugar.

En cuestión de segundos, el Tesla que avanzaba sobre la misma carretera se estrelló con el lado izquierdo de la patrulla.

Las autoridades destacaron que el vehículo eléctrico estaba siendo operado por el piloto automático, la función principal de asistencia del auto.

“Este es un gran recordatorio de que los vehículos pueden tener piloto automático para ayudar, pero no se puede confiar en él para llevarlo a salvo de un destino a otro”, apuntó la oficina del sheriff antes de destacar que ninguno de los pasajeros, incluido el policía, resultaron heridos.

En las fotos compartidas por los agentes se muestra a la patrulla dañada seriamente, sin la llanta delantera del lado izquierdo y con el espejo destrozado, además de abolladuras en la facia delantera y en la puerta del conductor.

La Patrulla del Estado de Washington está a cargo de la investigación del accidente, por ahora no ha comentado acerca de las causas del choque y espera hacerlo hasta que tenga los informes completos.

On Saturday, a deputy responded to a collision in the 25200 block of 103rd Ave NE where a vehicle sheared a power pole in half. The deputy parked on the shoulder on the road, with his emergency lights flashing, and exited his vehicle to speak with the Fire units on scene. pic.twitter.com/L5cRN1pGnP