Más de 200,000 personas han cancelado su suscripción a The Washington Post desde que el periódico anunció la semana pasada que no respaldará a ningún candidato a la presidencia de Estados Unidos, indicó un informe el lunes.

La radiodifusora pública NPR reportó la cifra, citando “a dos personas en el periódico con conocimiento de asuntos internos”.

La pérdida de suscripciones de esa magnitud sería un golpe a un medio de comunicación que ya enfrenta dificultades financieras. El Post tenía más de 2.5 millones de suscriptores el año pasado, la mayor parte de ellos digitales, ubicándose en tercer sitio en circulación, detrás de The New York Times y el Wall Street Journal.

Una portavoz del diario, Olivia Peterson, no quiso comentar sobre el reporte cuando la contactó The Associated Press.

Presuntamente, el personal editorial del Post había preparado un respaldo para la demócrata Kamala Harris antes de que en lugar de ello anunciara el viernes que les dejaría a los lectores que ellos dilucidaran a quién apoyar. El momento en que se decidió lo anterior, cuando sólo faltan menos de dos semanas para el día de las elecciones, llevó a los críticos a cuestionar si el propietario del periódico y fundador de Amazon, Jeff Bezos, estaba preocupado de que el republicano Donald Trump pudiera tomar represalias contra el diario si es elegido presidente.

Marty Barton, exdirector del Post ya retirado, criticó la decisión en redes sociales, llamándola “cobardía, cuya víctima es la democracia”.

Algunos periodistas, incluida la columnista del Post Dana Milbank, exhortaron a los lectores a no expresar su enojo con la decisión cancelando sus suscripciones, por temor a que ello pudiera costarle el empleo a reporteros o editores.

El Post tomó su decisión tan sólo unos días después de que Los Angeles Times también dijo que no respaldaría a ningún candidato presidencial, medida que le ha costado la pérdida de miles de suscriptores, reconoció el diario.

Un artículo en el sitio web del Post sobre las consecuencias de no haber respaldado a ningún candidato tenía más de 2,000 comentarios, muchos de ellos de lectores que decían que se iban.

“Estoy cancelando mi suscripción después de 70 años”, escribió uno de ellos, alegando que había perdido la esperanza y la convicción de que el Post publicaría la verdad.