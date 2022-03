Tiroteo en escuela de Iowa deja tres estudiantes heridos

Varias personas resultaron heridas el lunes en un tiroteo afuera de una secundaria de Iowa, indicaron las autoridades.

El sargento Paul Parizek dijo que se ha detenido a sospechosos en la balacera en los terrenos de la Secundaria Este de Des Moines, según lo citó el canal KCCI-TV. La policía indicó que tres adolescentes se encuentran en condición crítica.

El acceso a la escuela ha sido clausurado y se le solicitó a los residentes que no se acerquen. Las calles alrededor del plantel están cerradas al tránsito.

La policía dice no creer que el público esté en riesgo.

Des Moines police have confirmed that there has been a shooting outside of East High School Monday afternoon. The latest here: https://t.co/KHPfqmHmfy pic.twitter.com/JfTYNgxwHX