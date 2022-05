Tiroteo en primaria de Texas. Maestra se erigió en escudo humano para proteger a niños

Seis niños de diez años y dos maestras hispanas son las primeras víctimas identificadas por las familias del tiroteo que tuvo lugar el martes en una escuela de Uvalde (Texas, EE.UU.) y que dejó 21 personas muertas, además del propio atacante.

La primera en ser identificada fue la maestra Eva Mireles, de 44 años y que trabajaba como profesora de educación especial en el colegio Robb Elementary, donde tuvo lugar el tiroteo.

Mireles fue identificada en las redes sociales como una de las víctimas por la madre de una de sus exalumnas, Audrey García.

Asked on Newsmax about his solution for school shootings, Texas AG Ken Paxton mentions arming teachers pic.twitter.com/3maBKJ7uR5