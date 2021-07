Tokio 2020: Cuándo, dónde y a qué hora ver la inauguración de los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ya son una realidad, y es que después de haber sido aplazados un año debido a la pandemia por coronavirus, por fin el día de su inauguración está aquí.

El esperado suceso iniciará con una ceremonia de inauguración, la cual ha sido una parte importante en las organizaciones de cada edición desde que se llevaron a cabo los primeros juegos en Atenas 1896.

La ceremonia, además de presentar a las múltiples delegaciones participantes de diferentes categorías de juego, sirve para que el país anfitrión promueva su identidad a nivel internacional.

Para esta edición, se sabe que la Ceremonia de Apertura de Tokio 2020 incluirá una serie de eventos, incluido el desfile de atletas, el encendido de la llama olímpica y la liberación de las palomas de la paz.

¿Cuándo y a qué hora es la Ceremonia de Apertura de Tokio 2020?

La ceremonia se llevará a cabo el 23 de julio de 2021 a las 7 am ET y 4 am PT. En hora de México iniciará a las 6 am.

Los horarios oficiales están establecidos con relación a la hora de Tokio que está 13 horas por delante de la hora de la costa oeste de Estados Unidos, 16 horas por delante de la costa este y 14 horas por delante de la Ciudad de México.

¿Dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos?

En Estados Unidos, la cadena de televisión NBC tendrá la cobertura principal a través de su programa NBC Olympics. Iniciará con la transmisión a las 6:55 am por NBC Sports y NBCOlympics.com.

La cadena retransmitirá el evento en horario estelar a partir de las 7:30 pm también por dichas vías.

En México se verá a través de diferentes plataformas y cadenas televisivas, incluido el canal de YouTube de Olympics y en sus redes sociales como Facebook y Twitter.

Canales de tv abierta y cable como Tv Azteca, Televisa, Claro, Fox Sports, ESPN también tendrán la cobertura.

¿Dónde se llevará a cabo la Ceremonia de Apertura de Tokio 2020?

La inauguración de los Juegos Olímpicos se llevará a cabo en el nuevo Estadio de Japón, ubicado en el barrio Shinjuku de Tokio.

En los planes iniciales, el estadio recibiría a casi 68 mil asistentes. Sin embargo, debido a la pandemia, la cantidad se redujo a 10 mil personas con cargos como diplomáticos, dignatarios extranjeros, patrocinadores olímpicos, miembros del Comité Olímpico Internacional y los atletas que desfilarán.

¿Qué esperar de la Ceremonia de Apertura?

El Comité Organizador de Tokio creó un concepto que demuestre varios rasgos positivos de la nación anfitriona que reflejan su historia, cultura y otros temas centrales a destacar.

La Política Básica enumera la paz, la coexistencia, la reconstrucción, el futuro, Japón y Tokio; los atletas, la participación y la emoción. Todo esto será visto tanto en la apertura como en la ceremonia de clausura.

Según la Carta Olímpica, la ceremonia combinará procedimientos formales con un programa artístico.

El itinerario incluye la entrada del jefe de estado Shinzõ Abe, la interpretación del himno nacional japonés, el desfile de atletas, la liberación simbólica de palomas, la apertura de los juegos de la mano de Abe, el levantamiento de la bandera olímpica y la interpretación del himno olímpico.

También se llevarán a cabo las tomas de juramento olímpico por parte de un oficial, un entrenador olímpico, así como la llama olímpica y el relevo de la antorcha.

