Rommel Pacheco, único representante mexicano en la final del salto de trampolín 3 metros, no pudo despedirse con una medalla en su última competición antes del retiro, pero finalizó en la 6ª plaza, la mejor participación en tres presencias olímpicas en esta prueba.

"Me hubiera encantado retirarme con la medalla, pero me voy feliz y satisfecho por los 28 años de carrera que he tenido, con haber estado en Juegos Olímpicos y con haber sido abanderado" de México en Tokio-2020, comentó tras su actuación este martes en el Centro Acuático de la capital nipona.