Toma de rehenes en Texas deja dos muertos

Dos personas fueron halladas muertas luego de una toma de rehenes que se extendió por varias horas en un consultorio médico en Texas, informaron la policía local y medios de prensa de Estados Unidos.

El suceso en la capital estatal de Austin comenzó el martes por la tarde y se extendió por más de cinco horas, y no se supo de inmediato cuántas personas eran rehenes y quién era el responsable.

Una unidad especial de la policía utilizó un megáfono para comunicarse con el que copó el local.

La policía envió primero un robot, y luego integrantes del equipo SWAT ingresaron al consultorio donde encontraron dos cuerpos sin vida.

No dio más detalles sobre el incidente.

No se sabe si los dos muertos hallados eran las únicas personas involucradas en la toma de rehenes, informó el diario.

De acuerdo a lo que se pudo escuchar por parte de la policía durante la operación, informó el diario, un médico de Austin sería el rehén y el asaltante sería un colega.

"No te mereces pasar por esto... por todo lo que has hecho por otros... es por eso que te quiero ayudar a superar esto. Has salvado muchas vidas", dijo un negociador de la policía.