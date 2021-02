Tormenta de nieve provoca apagón y múltiples accidentes en Texas

Una tormenta que provocó un brusco descenso de las temperaturas cubrió de nieve y hielo las llanuras sureñas de Estados Unidos, provocando una emergencia por cortes de luz en Texas al día siguiente de que el clima obligara a cancelar vuelos y complicara el tráfico en gran parte del país.

Electric Reliability Council of Texas, o ERCOT, inició los cortes de luz alternos el lunes por la mañana, de modo que miles de personas sufrieron cortes breves en el suministro eléctrico mientras las temperaturas bajaban de los -6 grados Celsius (20 grados Fahrenheit) y rondaban los -3 (25 grados Fahrenheit) en la zona de Houston.

Más de 1,3 millones de clientes se quedaron a oscuras en torno a las 3 de la mañana, según poweroutage.us, un sitio que monitorea los suministros básicos.

Las autoridades en Houston habían advertido a la gente que se preparase para apagones y carreteras peligrosas, condiciones similares a las que podría esperar la gente tras un huracán de categoría 5.

El domingo se reportaron casi 120 choques, incluida una colisión múltiple de 10 autos en la Interestatal 45, según tuiteó el jefe de bomberos de Houston, Samuel Peña.

Officials in Houston, Texas, warned people to prepare for outages and hazardous roads due to a winter storm. https://t.co/RcQbKyTaL5 pic.twitter.com/zOkTQHNKL0