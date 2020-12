"Toy Story" tendrá una precuela centrada en Buzz Lightyear

Más de 25 años después del estreno de "Toy Story", Pixar continuará exprimiendo su universo de juguetes animados con una precuela que se centrará en el personaje de Buzz Lightyear.

La película, anunciada este jueves durante una presentación para inversores del grupo The Walt Disney Company, es el próximo proyecto de "Pixar" y contará con el actor Chris Evans ("Captain America") como la voz del protagonista, que no será el carismático muñeco sino un piloto humano.

Blasting into theaters June 17, 2022, Lightyear is the definitive story of the original Buzz Lightyear. Voiced by @ChrisEvans, get ready to go to “infinity and beyond” with Lightyear. pic.twitter.com/LdYXlN33sP