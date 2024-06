El presidente de Toyota, Akio Toyoda, se disculpó el lunes por trampas masivas en pruebas de certificación de siete modelos de vehículos, al tiempo que la automotriz japonesa suspendía la producción de tres de ellos.

Las fallas involucraron el uso de datos inadecuados o anticuados en pruebas de colisión, y exámenes incorrectos de inflación de bolsas de aire y de daños de asientos traseros durante colisiones. También se falsificaron pruebas de energía de motores.

Toyota Motor Corp., con sede en Toyota City en el centro de Japón , suspendió la producción a nivel nacional de los modelos Corolla Fielder, Corolla Axio y Yaris Cross. También se hallaron pruebas falsificadas en modelos descontinuados.

La compañía insistió en que las fallas no afectan a los vehículos que ya están rodando, como los subcompactos Corolla o los vehículos de lujo Lexus.

“Ofrecemos sinceras disculpas”, dijo Toyoda, inclinando la cabeza profundamente en conferencia de prensa en Tokio.

Una investigación del gobierno japonés sobre Toyota empezó en enero. Los problemas más recientes no afectan la producción de Toyota en el exterior.

También el lunes, un rival de Toyota, Mazda Motor Corp., reportó pruebas irregulares similares y cesó la producción de dos modelos: el Roadster y el Mazda 2. Reveló que en las pruebas se usó un software incorrecto de control del motor.

Mazda, con sede en la ciudad sudoccidental de Hiroshima, también reconoció que hubo fallas en las pruebas de colisión para tres modelos descontinuados. Las fallas no afectan la seguridad de los modelos.

Honda Motor Co., basada en Tokio, se disculpó también el lunes en la noche por pruebas inapropiadas, como de niveles de ruido y torques, en modelos cuyas versiones pertinentes ya no se producen, como el Accord, el Odyssey y el Fit. La seguridad de los vehículos no está afectada, indicó la compañía.

Hace unos dos años surgieron problemas de certificación en dos compañías del grupo Toyota -- Hino Motors Daihatsu Motor Co – y en Toyota Industries Corp., que fabrica maquinaria y autopartes.

Shinji Miyamoto, ejecutivo de Toyota a cargo de atención al cliente, dijo que Toyota empezó a revisar sus propias pruebas tras el surgimiento de problemas en compañías del grupo empresarial.