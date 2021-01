Trudeau: "Un ataque a la democracia, el asalto al Congreso de EU"

El Gobierno canadiense dijo este miércoles que está "profundamente conmocionado" por el asalto del Congreso por parte de partidarios del presidente Donald Trump, un hecho que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, calificó de "ataque a la democracia en Estados Unidos".

Les Canadiens sont profondément perturbés et attristés par l’attaque contre la démocratie survenue aux États‑Unis, notre plus proche allié et voisin. La violence ne l’emportera jamais sur la volonté du peuple. La démocratie aux États-Unis doit être respectée, et elle le sera.