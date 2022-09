Trump arremete contra Biden y "su grupo" y lanza mensaje: "No seré silenciado"

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) entró con fuerza este sábado en la campaña electoral para las legislativas arremetiendo contra su sucesor, Joe Biden, y dejando claro que no conseguirán silenciarlo y que el verdadero enemigo para Estados Unidos es el mandatario demócrata.

"El enemigo del Estado es él y el grupo que lo controla", dijo en un mitin en Pensilvania, estado al que acudió para apoyar la candidatura de Mehmet Oz al Senado en los comicios del 8 de noviembre y la de Doug Mastriano a gobernador y donde subrayó que los republicanos volverán a "hacer Estados Unidos grande de nuevo".

Su baño de masas tuvo lugar en un pabellón de Wilkes-Barre y estuvo centrado tanto en responder al actual inquilino de la Casa Blanca, que el jueves lo consideró un peligro para la democracia, como en defender al movimiento MAGA, acrónimo de "Make America Great Again", que fue su eslogan de campaña y de su presidencia.

"Los demócratas están inmersos en un intento desesperado por evitar que vuelva a la Casa Blanca, donde saben que limpiaré este desastre de nuevo. Quieren impedir que completemos nuestra misión de recuperar los valores estadounidenses", recalcó.

Trump brings up Hillary’s emails and the crowd chants “lock her up” pic.twitter.com/EhpRstG845