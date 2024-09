El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, lanzó una lista de agravios contra la vicepresidenta Kamala Harris durante un evento realizado el sábado dirigido a vincular a su oponente demócrata con los cruces fronterizos ilegales.

Un día después de que Harris hablara de la inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México, Trump mencionó el tema frente a una multitud en Prairie du Chien, Wisconsin. Culpó a Harris de que los migrantes cometieran delitos tras ingresar a Estados Unidos sin autorización, alegando que la vicepresidenta era responsable de "borrar nuestra frontera".

“Voy a liberar a Wisconsin de la invasión masiva de migrantes”, aseveró. “Vamos a liberar al país”.

Trump espera que la frustración por la inmigración no autorizada se traduzca en apoyo electoral a su favor en Wisconsin y otros estados políticamente oscilantes cuyos votos son decisivos. El candidato republicano ha dicho que las personas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México “envenenan la sangre del país” y ha prometido organizar la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos si gana las elecciones de noviembre. Y las encuestas muestran que los estadounidenses creen que Trump haría un mejor trabajo que Harris en materia de inmigración.

Trump pasó de un tema a otro con tanta rapidez que a veces resultaba difícil mantenerse al tanto. Mencionó los dos atentados en su contra y culpó al Servicio Secreto de Estados Unidos por no poder celebrar un gran mitin al aire libre y tener que realizar un acto en un espacio cerrado más pequeño. Pero también habló del cambio climático, del padre de Harris, de que su cuerpo de playa era mejor que el del presidente Joe Biden y de una mosca que zumbaba cerca de él.

“Me pregunto de dónde habrá salido esa mosca”, dijo. “Hace dos años, no habría tenido una mosca aquí arriba. Las cosas están cambiando rápidamente. Pero no podemos soportarlo más. No podemos soportarlo más”.

Trump mencionó repetidamente el evento en el que participó Harris el viernes en Douglas, Arizona, donde anunció una iniciativa para restringir aún más las solicitudes de asilo, más allá de la orden ejecutiva de Biden anunciada hace unos meses. Harris criticó la forma en la que Trump manejó el tema migratorio en la frontera durante su mandato y su oposición a un paquete legislativo sobre el tema fronterizo anteriormente este año, afirmando que Trump prefería “salir corriendo en vez de enfrentar el problema”.

Por su parte, Harris, en un mitin en San Francisco, dijo a sus partidarios que había “dos visiones muy diferentes para nuestra nación” y los votantes lo ven “todos los días en la campaña electoral”.

“Donald Trump es el mismo viejo y cansado programa”, señaló. “El mismo cansado libro de jugadas que hemos escuchado durante años”.

Añadió que Trump era “un hombre muy poco serio”. “Sin embargo, las consecuencias de ponerlo de nuevo en la Casa Blanca son extremadamente graves”.