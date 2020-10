Trump cuestiona, una vez más, la salud mental de Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó el lunes la capacidad mental de Joe Biden, su rival demócrata en la carrera por la Casa Blanca, quien en una aparición pública pareció haberse olvidado del nombre del mandatario republicano.

Trump, de 74 años, a menudo ha acusado a Biden, de 77, de estar senil durante la campaña para las elecciones del 3 de noviembre.

Three BIG Rallies today. Heading to Pennsylvania. I have plenty to say about the dishonesty of the Media and Sleepy Joe. A terrible coverup is happening in our Country!!!