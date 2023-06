El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021) hizo comentarios sexistas sobre la apariencia de su hija Ivanka y habló de "cómo sería tener sexo con ella", según describe en su nuevo libro el exfuncionario de Seguridad Nacional Miles Taylor, que trabajó en su Administración.

El libro"Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump" fue este miércoles adelantado en extractos por la revista Newsweek y en él Taylor describe el "sexismo sin disimulo" de Trump hacia las mujeres de su Gobierno, desde ayudantes de bajo nivel hasta secretarias de gabinete.

Taylor, quien trabajó bajo las órdenes de la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, se hizo conocido en septiembre de 2018 como el autor anónimo de una columna en The New York Times, revelando un supuesto esfuerzo de "resistencia" interna en la administración Trump.

En su relato, Taylor describe cómo los comentarios lascivos de Trump hacia su hija Ivanka eran conocidos por los asistentes y llegaron incluso a ser confrontados por el entonces jefe de gabinete John Kelly, quien le recordó al presidente que Ivanka era su propia hija. Kelly compartió esta historia con Taylor más tarde, expresando su disgusto y calificando a Trump como "un hombre muy, muy malvado".

El comportamiento inapropiado de Trump hacia las mujeres no se limitaba solo a su hija. Taylor recuerda que durante sus reuniones con el presidente y Kirstjen Nielsen, Trump solía dirigirse a Nielsen con términos como "cariño" y "dulzura", mientras criticaba su maquillaje y sus atuendos. Ante uno de estos comentarios groseros, Nielsen susurró a Taylor: "Créeme, este no es un lugar de trabajo saludable para las mujeres".

Sarah Huckabee Sanders, actual gobernadora de Arkansas y ex portavoz de la Casa Blanca , también fue víctima del sexismo de Trump. Durante una reunión en el Despacho Oval, el expresidente confundió a una de las asistentes de Sanders con ella y comentó sobre su supuesta pérdida de peso.

Taylor, preocupado por las consecuencias de un posible segundo mandato de Trump, teme que su comportamiento empeore aún más. A pesar de las críticas y revelaciones en su contra, Trump sigue siendo el favorito en las encuestas para obtener la nominación republicana en las elecciones presidenciales de 2024 .

En sus declaraciones a Newsweek, Taylor no escatima en palabras al describir a Trump como "un pervertido" que ha normalizado los comentarios despectivos hacia las mujeres. Para él, resulta increíble que alguien con ese historial pueda ser elegido nuevamente como presidente.

"Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump" estará disponible a partir del 18 de julio y se suma a otro de los libros críticos de Taylor sobre Trump, titulado "A Warning" (2019), publicado bajo el seudónimo de "Anónimo".