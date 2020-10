"Trump, sin síntomas de Covid-19 ni fiebre desde hace 4 días"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene síntomas de covid-19 desde hace 24 horas ni fiebre desde hace cuatro días, informó este miércoles su médico en un comunicado.

El facultativo Sean Conley indició su mensaje con una fórmula poco habitual diciendo que Trump le dijo esta mañana "Me siento fenomenal" y agregó que "no ha tenido fiebre desde hace cuatro días y que no tiene síntomas desde hace 24 horas".

La Casa Blanca está preparando el Despacho Oval para que el presidente Trump, vuelva a trabajar allí quizá este mismo miércoles, apenas dos días después de salir del hospital y pese a la advertencia de sus médicos de que todavía no está fuera de peligro tras su diagnóstico de COVID-19.

Trump ha estado trabajando desde la residencia presidencial, ubicada en el segundo piso de la mansión, pero ha estado presionando para volver al Ala Oeste, aledaña al edificio principal y donde se encuentra el Despacho Oval, reconoció este miércoles el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows.