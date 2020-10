El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes la suspensión de las conversaciones con los demócratas sobre un nuevo plan de ayuda para enfrentar la pandemia hasta después de las elecciones del 3 de noviembre.

El tuit de Trump hizo caer en picada las acciones de Wall Street cuando faltaba menos de una hora para el cierre.

...request, and looking to the future of our Country. I have instructed my representatives to stop negotiating until after the election when, immediately after I win, we will pass a major Stimulus Bill that focuses on hardworking Americans and Small Business. I have asked...