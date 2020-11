Trump, un presidente sin agenda obsesionado en Twitter con el "fraude"

Washington, 18 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siguió este miércoles sin agenda pública, concentrado en sus denuncias de un "fraude electoral" a través de Twitter, y sin que parezca que las impugnaciones que ha presentado su equipo en varios estados vayan a influir en la victoria del demócrata Joe Biden.

Diez días después de que se proyectase a Biden como presidente electo, Trump ha desaparecido de la vista de los estadounidenses, atrincherado en la Casa Blanca.

Su única aparición pública en ese tiempo fue el pasado viernes, cuando compareció en el jardín de la Rosaleda de la Casa Blanca para comentar los avances en las vacunas para derrotar la pandemia del coronavirus.

Sin aceptar preguntas ni hacer referencia a la derrota electoral, volvió a su residencia oficial.

En este tiempo, sus contadas salidas han sido exclusivamente los fines de semana para jugar al golf en su club privado en Sterling (Virginia), a las afueras de Washington, y las agendas diarias aparecen vacías con mínimas reuniones.

Aún no ha admitido su derrota ante Biden, rompiendo así la tradicional llamada de cortesía entre los aspirantes, y su contacto con el mundo exterior se ha canalizado exclusivamente a través de su red social favorita, Twitter.

"Gané las elecciones. ¡Fraude al votante en todo el país!", escribió este miércoles, todo en mayúsculas, junto a una serie de comentarios en los que pone en entredicho la limpieza de los recuentos y las decisiones sobre impugnaciones que ha presentado su equipo.

Los comentarios de Trump, siempre con la advertencia de Twitter de que sus denuncias de fraude "son cuestionadas", también aluden a la decisión de la Junta Electoral del Condado de Wayne, en Michigan, que anoche certificó unánimemente los resultados, tras haber estado bloqueada debido a la negativa de los republicanos a hacerlo.

"¡Incorrecto! Al principio votaron en contra porque había muchos más VOTOS que GENTE (¡Triste!). Luego fueron amenazados, les gritaron y fueron hostigados brutalmente, y fueron FORZADOS a cambiar su voto, pero luego SE NEGARON, como patriotas estadounidenses, a firmar los documentos", escribió Trump.

Su campaña presentó hoy una petición de recuento en dos condados de Wisconsin, Milwaukee y Dane, por considerar que hay "votos ausentes alterados ilegalmente y emitidas ilegalmente", estado donde Biden ganó por un margen de 20.500 votos.

Wrong! At first they voted against because there were far more VOTES than PEOPLE (Sad!). Then they were threatened, screamed at and viciously harassed, and were FORCED to change their vote, but then REFUSED, as American patriots, to sign the documents. 71% MESS. Don’t Harass! https://t.co/n5frpesHfD