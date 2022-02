Ucrania dice que repelió “ataque nocturno” de Rusia en una avenida de Kiev

Las fuerzas ucranianas afirmaron el sábado haber repelido un "ataque" nocturno de las tropas rusas contra una de sus posiciones en la avenida de la Victoria, una de las principales arterias de Kiev.

The sound of fighting reportedly in Kyiv tonight. https://t.co/2eFszxlO7v pic.twitter.com/yDt2Dc1xjV