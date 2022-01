Ucranianos alistan kits de emergencia; se plantean huir o quedarse

Los ucranianos se preparan para un posible ataque contra su país. Todos cruzan los dedos para que no ocurra una nueva escalada por parte de Rusia, pero algunos preparan ya sus maletas y kits de emergencia, y otros piensan en enviar a sus hijos al cuidado de los abuelos.

La mujer agrega que tenía su bolsa de viaje "lista desde 2014", cuando comenzó la guerra en el este de Ucrania entre el Ejército y los separatistas prorrusos, y ahora solo necesita "comprar algo de comida seca para llevar".

Iryna, como muchos ucranianos, ha estado siguiendo con creciente ansiedad las noticias sobre el refuerzo militar ruso en las fronteras de Ucrania. Está kievita está pensando si debería abandonar su hogar si comienza una nueva invasión.

A medida que se enfrían los esfuerzos diplomáticos, aumentan los temores de un nuevo ataque.

La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo en Kiev que Rusia puede invadir Ucrania "en muy poco tiempo".

Este lunes, la embajada de EU en Ucrania anunció el comienzo de las evacuaciones de los familiares de su personal diplomático. Los empleados no esenciales pueden regresar voluntariamente a EU, pero no se les exigirá que se marchen.

El Departamento de Estado explicó que la medida se toma "por precaución" debido a los "continuos esfuerzos rusos para desestabilizar el país y socavar la seguridad de los ciudadanos ucranianos y otras personas" que visitan o residen en Ucrania.

En un intento de calmar los ánimos, el Ministerio de Exteriores de Ucrania calificó la decisión de EU de "prematura" y como una "manifestación de excesiva cautela".

Yuliya Smirnova, trabajadora de una ONG y madre de dos niños de 4 y 5 años, dice que tiene dudas sobre si debe irse de Kiev.

Smirnova tampoco sabe adónde podría huir en caso del estallido de un conflicto armado a gran escala.

Su anciana madre y su abuela viven en Kalanchak, en la región sureña de Jersón, a solo 20 kilómetros de la península de Crimea, anexionada por los rusos desde 2014.

La preocupación de Smirnova la comparten muchos ucranianos, que ahora están decidiendo qué hacer en caso de un posible ataque ruso a gran escala. Y mientras unos se preparan para huir, otros están decididos a quedarse y resistir.

Tanchuk asegura que la población local no tiene miedo y sigue con su vida cotidiana.

La mujer asegura que el Ejército ucraniano es mucho más fuerte ahora que al comienzo de la guerra en el Donbás, "cuando literalmente luchaban en pantuflas".

Yevhen Spirin es un periodista ucraniano que tuvo que huir de su ciudad natal de Lugansk a Kiev en primavera de 2014, después de que las fuerzas rusas y los separatistas locales tomaran el control de la ciudad.

"Sabían que yo apoyaba (la revolución del) Maidán. Unas personas se me acercaron, me subieron a un carro, me llevaron al río y me dijeron que tenía 24 horas para huir", cuenta.