Un camión de mudanzas ante la Casa Blanca se vuelve viral

La imagen de un camión de mudanzas ante la Casa Blanca se ha hecho viral en las redes sociales donde numerosos internautas celebran lo que definen como el inicio de la salida de Donald Trump de la sede de la Presidencia.

La fotografía, que muestra cómo un grupo de operarios descargan varios palés con cajas vacías en una de las entradas de la Casa Blanca, ha suscitado comentarios en Twitter como "hemos esperado cuatro años para ver esto", "¡qué bella vista!" o "¡está sucediendo!".

Empty boxes arrive at the White House...

Excuse me while I dance and sing a little.. pic.twitter.com/V07W1Msn03