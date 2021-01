Un herido de bala en el asalto de seguidores de Trump al Congreso

Al menos una persona ha sido herida de bala en el asalto de los manifestantes a favor de Trump en el Congreso estadounidense, según confirmaron fuentes de los servicios de emergencia al canal local del Distrito de Columbia de Fox.

Imágenes de MSNBC mostraron a una mujer siendo trasladada en camilla con una fuerte hemorragia y algunos legisladores fueron escuchados gritando "se han producido disparos", al tiempo que miembros de la seguridad del Capitolio desenfundaron armas en el salón de plenos de la Cámara de Representantes.

wild how they’re INSIDE the capitol creating violence and chaos and not one person has been shot yet.. but a black man can’t even walk into his house after work w/o being killed. but a blm protest cant go on peacefully w/o being gassed pic.twitter.com/kwvhpWKR0H